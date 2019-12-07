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Продолжение Советской улицы строят в Брянске

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В Брянске подготовили 30% основания для новой дороги на Советской улице. Она сомкнется с Объездной возле «Аэропарка». Вдоль участка строятся тротуары, возле Объездной уже готовят кольцевую развязку, туда завозят щебень.

Одновременно прокладывают ливневую канализацию на глубине 8 м, пишет интернет-газета «Брянские новости». Новая дорога будет четырехполосной, ее длина — 2,3 км. Вдоль проезжей части сделают зеленую зону шириной около 4 м. Строительство стоимостью 380 млн рублей началось в сентябре. Подрядчиком является компания «Дорстрой 32».

Напомним, в Брянской области капитально отремонтировали участок трассы А-240 Брянск–Новозыбков–граница с Республикой Беларусь. На участке с 123-го по 138-й км построили дополнительные переходно-скоростные полосы для разгона и торможения. Предполагается, что это повысит безопасность на дороге и увеличит пропускную способность трассы в целом.

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