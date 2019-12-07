В Приморье двоих сотрудников ДПС задержали по подозрению во взятке

Сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району Приморья задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается в субботу, 7 декабря, на сайте регионального главка полиции.

«Назначена служебная проверка, в ходе которой будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию сотрудников Госавтоинспекции», — сказано в сообщении. В случае подтверждения информации, полицейские будут уволены в связи с проступком, порочащим четь и достоинство сотрудника ОВД и понесут наказание.

«Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в полиции.

Накануне следователи пришли с обыском в департамент лесного хозяйства Приморского края. Основанием стало уголовное дело о взятке.