Apple выпустит iPhone без отверстий

Предполагаемый iPhone 13 получит корпус без отверстий. У него не будет портов для зарядки и передачи данных, сообщил портал MacRumors со ссылкой на прогноз известного аналитика Мин-Чи Куо.

Аккумулятор гаджета будет заряжаться только при помощи технологии беспроводной зарядки Qi. По мнению экспертов, новый корпус нанесет удар по рынку производителей мобильных аксессуаров, построивших бизнес на продаже кабелей и зарядных чехлов для iPhone.

«Появится гораздо больше различий между более дорогими и более дешевыми моделями», — цитирует аналитика «Газета.ру». По его словам, смартфон без отверстий появится в линейке Apple осенью 2021 года.

Таким образом, американский производитель не будет менять порт Lightning на интерфейс USB-C, как предполагалось ранее, а полностью откажется от физического разъема.

Начиная с iPhone 8 и X смартфоны Apple поддерживают беспроводную зарядку по стандарту Qi. В 2016 году компания выпустила линейку iPhone 7 без разъема для наушников.

Ранее сообщалось, что Аpple может презентовaть сразу пять моделей iPhone нового поколения в следующем году.