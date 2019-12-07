В Ростовской области увеличат число пунктов выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР

Число пунктов выдачи в упрощенном порядке паспортов России для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик увеличат в декабре в Ростовской области до восьми. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В настоящее время в области действуют шесть подобных пунктов, отметил он в субботу, 7 декабря, в беседе с ТАСС. «К Новому году на территории Ростовской области будут работать восемь пунктов выдачи», — рассказал Володацкий.

Новые отделения будут открыты в городах Красный Сулин и Гуково. Парламентарий пояснил, что необходимость в таких пунктах связана с ростом количества заявок от жителей республик на получение российского гражданства.

В ноябре губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о получении более 170 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик российского гражданства в упрощенном порядке.

24 апреля российский президент Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных республик.