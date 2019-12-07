Трамп рассказал об отказе использовать личный мобильный телефон
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что, несмотря на предостережения спецслужб, продолжает использовать личный мобильный телефон. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.
По его словам, утверждения CNN являются неправдой. Трамп отметил, что у него нет личного мобильного телефона и он уже много лет использует только правительственные.
Подобные слухи уже неоднократно появлялись в СМИ. В октябре 2018 года Трамп прокомментировал статью газеты The New York Times, посвященную его звонкам и средствам мобильной связи для общения с друзьями. Американский лидер заявил, что у него есть только один мобильный телефон.
Издание со ссылкой на источники утверждало, что Трамп часто пренебрегает советом спецслужб и использует незащищенный от прослушивания iPhone для общения с друзьями. Они также считают, что его личные звонки по смартфону прослушиваются разведками Китая и России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с юмором относятся к публикации газеты. Он также отметил, что в Кремле сожалеют, что издание публикует информацию, которая «свидетельствует о понижении журналистской ответственности».