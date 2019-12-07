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Глава комитета Конгресса пообещал выполнить долг по импичменту Трампа

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Фото: REUTERS/Loren Elliott
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Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (представитель Демократической партии от штата Нью-Йорк) заявил, что отказ Белого дома участвовать в слушаниях в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа не помешает демократам исполнить этот «священный долг».

Таким образом законодатель прокомментировал письмо от юрисконсульта Белого дома Пэта Сиполлоне, адресованное ему. Надлер отметил, что Конгресс дал президенту справедливую возможность опросить свидетелей и представить в защиту своих. Трамп отверг данное предложение и больше не может утверждать, что процесс несправедливый, пишет ТАСС.

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4 декабря в ходе слушаний по возможному объявлению импичмента Трампу Надлер заявил, что Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента.

Осенью этого года в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности, сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским просил того провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством.

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