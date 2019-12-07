Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Министр энергетики Александр Новак и его заместители должны быть наказаны в административном порядке за то, что ведомство не подготовило своевременно подзаконные акты к закону об «умных» счетчиках. Об этом в пятницу, 6 декабря заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, правительство аплодировало принятию закона и определило сроки вступления в силу — 1 июля 2020 года. Однако ответственное за него ведомство «ничего не делает», пишет ТАСС.

«Я полагаю, что в данном случае министр энергетики должен получить административное наказание, потому что он был у нас на совещании, он со всем соглашался, мы долго искали компромиссы в этом вопросе, мы их нашли — закон приняли, а дальше — тишина», — возмутилась спикер Совфеда.

Кроме того, Матвиенко сообщила, что правительство будет вынуждено предложить Федеральному собранию перенести сроки вступления этого закона. Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.

Позднее 6 декабря в Минэнерго сообщили, что ведомство разработало в установленном порядке в правительство России все подзаконные акты по внедрению интеллектуальных приборов учета.

«По плану-графику подготовки актов, утвержденному правительством РФ 8 апреля 2019 года, основополагающие подзаконные акты были разработаны Минэнерго РФ и внесены в установленном порядке в правительство России», — цитирует «Федеральное агентство новостей» сообщение министерства.

Закон об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии (ИСУ) был принят в 2018 году, его подписал президент России Владимир Путин 28 декабря. «Умные» счетчики отличаются от обычных тем, что у них нет дисплея и возможности вмешиваться в работу самого прибора.

В тот же день пресс-служба Минэнерго сообщила, что с 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учета электроэнергии, информировать о его выходе из строя и устанавливать новый прибор. Потребитель обязан лишь обеспечивать целостность счетчика.

В министерстве добавили, что вступление поправок в силу позволит сократить издержки за счет снижения потерь электроэнергии и операционных затрат, нарастить производительность труда, контроль качества электроэнергии у потребителя, повысить платежную дисциплину и адресность применения льгот.

В июле компания «Россети Московский регион» сообщила, что установит москвичам более 40 тыс. «умных» счетчиков на электричество, которые будут удаленно собирать данные о потреблении. По данным НСН, до конца 2022 года на территории российской столицы появится 81 478 новых приборов учета с удаленным сбором данных.