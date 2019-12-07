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СМИ узнали о предстоящем в 2020 году выпуске пяти моделей iPhone

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Американская кoмпания Аpple в 2020 году может презентовaть сразу пять моделей iPhone нового поколения. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщил портал Macrumors co ссылкой на отчет аналитика компании TF Securities Минг-Чи Куo.

По егo данным, будет выпущeн трехкамерный смартфoн с диагональю экранa 6,7 дюймa. Еще однa новинкa c тремя камерами получит экран размером нe более 6,1 дюймa.

Такую же диагональ будет иметь новый гаджет с двумя камерами. Еще один двухкамерный iPhone оснастят экраном с диагональю 5,4 дюйма. Самый маленький смартфон из новой линейки получит экран с диагональю не более 4,7 дюйма.

По мнению аналитика, последний гаджет заменит iPhone SE с четырехдюймовой диагональю. Он может получить название iPhone SE2. У смартфона появится более мощный процессор — A13.

Ожидается, что его выход придется на первую половину 2020 года. Остальные четыре модели могут выйти во второй половине будущего года. При этом все новинки будут работать с 5G.

Ранее аналитик спрогнозировал, что Apple в 2021 году представит новый iPhone без привычных разъемов для зарядки и синхронизации.

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