Прямой эфир

Житель Киева позвал девушку на свидание и показал ей труп

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Киева позвал девушку на свидание и показал ей труп пенсионерки, который был спрятан в кладовке. Об этом сообщило издание «112 Украина».

Девушка очень испугалась, она сбежала от мужчины и немедленно позвонила в полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело 82-летней хозяйки квартиры.

Отмечается, что на ее голове был пакет, а на шее был завязан шарф. Предположительно, пожилая женщина была задушена. Подозреваемого задержали, некоторое время он отрицал причастность к убийству, но затем сознался в преступлении.

5 декабря Следственный комитет сообщил, что полиция Санкт-Петербурга предъявила обвинение мужчине, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки в 2004 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека погибли в результате стрельбы на авиабазе ВМС США
В Татарстане нашли мертвым сотрудника Федерального казначейства

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019