Житель Киева позвал девушку на свидание и показал ей труп пенсионерки, который был спрятан в кладовке. Об этом сообщило издание «112 Украина».

Девушка очень испугалась, она сбежала от мужчины и немедленно позвонила в полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело 82-летней хозяйки квартиры.

Отмечается, что на ее голове был пакет, а на шее был завязан шарф. Предположительно, пожилая женщина была задушена. Подозреваемого задержали, некоторое время он отрицал причастность к убийству, но затем сознался в преступлении.

5 декабря Следственный комитет сообщил, что полиция Санкт-Петербурга предъявила обвинение мужчине, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки в 2004 году.