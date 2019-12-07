МИД Катара заявил о первых с 2017 года переговорах с Саудовской Аравией

Катар ведет переговоры с Саудовской Аравией для восстановления отношений, разорванных более 2,5 года назад. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщил глава МИД страны Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани.

Министр указал, что сторонам удалось продвинуться от тупика в кризисе вокруг Катара до разговора о будущем видении отношений, передает «РИА Новости».

При этом, по его словам, переговоры не ведутся вокруг выдвинутых Саудовской Аравией и тремя ее союзниками 13 требований к Дохе.

Глава МИД подчеркнул, что Катар проводит независимую политику, и его «внутренние дела не будут предметом переговоров с какими-либо сторонами».

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и установили его транспортную блокаду. Доха отвергла обвинения, связав их с завистью к ее экономическим успехам.