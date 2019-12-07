Украина поставила России условие по газовым спорам

Украинская компания «Нафтогаз» уведомила «Газпром» об условиях, при которых она готова отозвать новые иски. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook в пятницу, 6 декабря.

По его словам, в ходе очередного раунда переговоров с «Газпромом» представители «Нафтогаза» заявили о готовности отозвать новые исковые требования, если будет заключен долгосрочный контракт на транзит российского газа, который будет покрывать все расходы.

Кроме того, по словам Витренко, украинская компания заявила о согласии получить уже присужденные по решению прошлого Стокгольмского арбитража $3 млрд газом.

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.

Ранее в пятницу глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о ходе переговоров по транзиту газа. Он отметил, что переговоры идут интенсивно, и подчеркнул, что Москва настроена найти решение.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов. Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.