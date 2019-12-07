Прямой эфир

Украина поставила России условие по газовым спорам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская компания «Нафтогаз» уведомила «Газпром» об условиях, при которых она готова отозвать новые иски. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook в пятницу, 6 декабря.

Исключите газ: тему транзита не будут обсуждать на нормандской встрече
Однако лидеры РФ и Украины могут коснуться ее в беседе тет-а-тет

По его словам, в ходе очередного раунда переговоров с «Газпромом» представители «Нафтогаза» заявили о готовности отозвать новые исковые требования, если будет заключен долгосрочный контракт на транзит российского газа, который будет покрывать все расходы.

Кроме того, по словам Витренко, украинская компания заявила о согласии получить уже присужденные по решению прошлого Стокгольмского арбитража $3 млрд газом.

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.

Ранее в пятницу глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о ходе переговоров по транзиту газа. Он отметил, что переговоры идут интенсивно, и подчеркнул, что Москва настроена найти решение.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов. Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019