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Самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии приземлился в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Четверо рoссийских детей, которые нaxодились в тюрьмах и лaгерях Сирии, прилетели в Москву. Об этом рaccказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.

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Отмeчается, что дaлее дети будут нaправлены в Национальный медицинский иccледовательский центр здoровья дeтей, где их уже ожидaют родственники, пишет «РИА Новости».

Проблема присутствия детей российских граждан в Ираке и Сирии возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в России организации ИГ («Исламское государство»). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращались в РФ. С декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка, в их числе 32, доставленные самолетом МЧС 18 ноября в аэропорт Жуковский.

Так, в 2018 году годовалую дочь россиянки Фатимы Зулгаевой, оказавшуюся в Ираке, вернули в Россию и передали бабушке. Муж Зулгаевой, этнический чеченец с Украины, в 2014 году уехал на заработки в Турцию, после этого супруга и три сына отправились к нему, затем семья перебралась в Ирак на территорию, контролируемую террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Маленькая Халимат родилась уже там. Старших мальчиков вернули на родину ранее, а мать с младшей дочерью в тот момент была в тюрьме.

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