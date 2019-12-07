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Говорящий кот Гамбино покорил пользователей соцсетей

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Фото: instagram.com/gambino_911
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В соцсетях набирает популярность видеоролик, на котором рыжий кот по кличке Гамбино издает звук, похожий на английскую фразу «Ну, привет!» (Well, hi!), сообщает Fox News.

На видеозаписи Гамбино убегает от другого кота и прячется за холодильником. Когда хозяин догоняет его с камерой, питомец «произносит»: Well, hi!

Ролик набрал более 1 млн просмотров за два дня. Многим пользователям показалось, что у кота сильный «южный акцент».

Животное выросло на улице, нынешний владелец приютил его пять лет назад.

В октябре пользователей соцсетей рассмешило видео, на котором кот под наблюдением собаки играет с мячом необычным способом.

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