Посольство РФ рассказало об ожидаемом возвращении моряков с Jireh

Российские моряки, находящиеся на судне Jireh, которое было задержано в британском Портленде, как ожидается, смогут вернуться в РФ на следующей неделе. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя посольства России в Лондоне.

«Посольство находится на связи с экипажем судна Jireh. По имеющимся у нас сведениям, провизии и питьевой воды российским морякам должно хватить еще на восемь дней. В настоящее время судовладелец решает вопрос, связанный с оплатой труда экипажа судна», — рассказал представитель дипмиссии.

Также собеседник агентства отметил, что Россия продолжает держать ситуацию «на контроле».

Ранее, 30 ноября, пресс-секретарь российского посольства в Соединенном Королевстве рассказал о том, что Великобритания не имеет никаких претензий к российскому экипажу на задержанном судне.

В конце ноября сообщалось, что на борту задержанного в британском Портленде нигерийского судна Jireh находятся девять крымчан.

Отмечается, что паром под флагом Нигерии было задержан в начале недели после того, как его отбуксировали в порт Портленда после проблем с энергоснабжением. Паром Jireh следовал из Норвегии в Сенегал.