Прямой эфир

Липецкий подросток во время игры сорвался с 16-го этажа и погиб

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственное управление СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту смерти 12-летнего мальчика при падении с высоты. Тело ребенка обнаружили на тротуарной дорожке возле многоэтажного жилого дома на улице Зой Космодемьянской.

«По предварительным данным, подросток во время игр с ровесниками решил спуститься с 16-го этажа через открытый балкон общего пользования и сорвался», — рассказали GOROD48 в пресс-службе следственного управления.

Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы, а также родители подростка, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Вечером 2 декабря в Калининском районе Петербурга 14-летняя школьница выпала из окна 14-го этажа и осталась жива. Она приземлилась на автомобиль и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Девочка состояла на учете у психиатра и в комиссии по делам несовершеннолетних.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Канаде подросток стал жертвой перестрелки из-за видеоклипа
В Москве ребенок выжил после падения из окна девятого этажа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019