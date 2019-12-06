Липецкий подросток во время игры сорвался с 16-го этажа и погиб

Следственное управление СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту смерти 12-летнего мальчика при падении с высоты. Тело ребенка обнаружили на тротуарной дорожке возле многоэтажного жилого дома на улице Зой Космодемьянской.

«По предварительным данным, подросток во время игр с ровесниками решил спуститься с 16-го этажа через открытый балкон общего пользования и сорвался», — рассказали GOROD48 в пресс-службе следственного управления.

Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы, а также родители подростка, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Вечером 2 декабря в Калининском районе Петербурга 14-летняя школьница выпала из окна 14-го этажа и осталась жива. Она приземлилась на автомобиль и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Девочка состояла на учете у психиатра и в комиссии по делам несовершеннолетних.