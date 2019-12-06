Руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» освобожден из СИЗО

Руководителя тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, обвиняемого в халатности, Андрея Бурсина освободили из СИЗО. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает ТАСС.

«Андрей Бурсин освобожден из следственного изолятора в связи с поступившим постановлением суда об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий», — рассказали агентству в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области. Отмечается, что срок его содержания под стражей истек в полночь 7 декабря по местному времени (20:00 мск 6 декабря).

Встречать пожарного у изолятора пришли около 30 человек, среди которых — супруга пожарного, родственники, друзья и коллеги по службе. Сам Бурсин общаться с прессой отказался.

25 октября суд отпустил троих фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» из СИЗО — пожарного Сергея Генина, руководителя компании «Системный интегратор» (устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ) Игоря Полозиненко и инженера той же компании Александра Никитина. Им изменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.

Оставшимся в СИЗО директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой, техническому директору указанного общества Георгию Соболеву, директору ООО «Зимняя вишня» Надежде Судденок и охраннику ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Сергею Антюшину срок ареста продлили до 26 января.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел 25 марта 2018 года. Следствие установило, что возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты. 21 августа завершился снос сгоревшего здания и прилегающих строений. На этом месте будет разбит сквер памяти.