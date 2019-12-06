Полицейского в Орловской области подозревают в краже 35 т зерна

В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника МО МВД России «Новодеревеньковское». Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и краже.

По данным следствия, в августе 2019 года полицейский незаконно завладел 35 т зерна, принадлежавшего индивидуальному предпринимателю, после чего распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму 280 тыс. рублей, передает InfoOrel.ru.

Подозреваемый уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В случае установления вины к дисциплинарной ответственности будет привлечен его руководитель.