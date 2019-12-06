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Суд признал Егора Жукова виновным

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Кунцевский суд Москвы вынес обвинительный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову, участвовавшему в несанкционированной акции 27 июля, за призывы к экстремизму. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщил корреспондент «Известий».

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Его признали виновным по ст. 280, ч. 2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации»).

Для поддержки студента ВШЭ в суд пришли несколько сотен человек, в том числе актриса Чулпан Хаматова, рэпер Оксимирон и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Газета.ру» отмечает, что изначально Жукову вменяли участие в массовых беспорядках, однако позже сняли обвинение.

Жукова арестовали 2 августа. Изначально, по версии следствия, он координировал действия толпы во время несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. В дальнейшем преследование по этому делу было прекращено. Жукову предъявили новые обвинения — в призывах к экстремизму в роликах на YouTube.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля. В несанкционированном митинге участвовало более 3,5 тыс. человек. Более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого было арестовано 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Даниил Беглец, Сергей Фомин и Валерий Костенок.

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