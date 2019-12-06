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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В сочетании с новыми яркими цветами (синим и красным) обилие хрома в кузовных элементах D-Max на удивление не выглядит вычурно и пошло, как могло бы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
D-Max радует яркой и четкой головной LED-оптикой. Даже в кромешной тьме областных дорог можно не переключаться на дальний, ближнего света вполне хватает, чтобы заметить на обочине темный силуэт припозднившегося пешехода или внезапно вышедших из леса животных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Трехлитровый турбодизель — собственная разработка Isuzu, мотор стал мощнее и теперь выдает 177 л.с. при 430 Нм крутящего момента. Такие же японцы ставят на свои грузовики, благодаря чему у пикапа увеличенный межсервисный интервал — 20 000 км
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
На рулевое колесо, по традиции, вынесено управление мультимедийкой и круиз-контролем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Цветной 7-дюймовый сенсорный экран с 8 динамиками, камерой заднего вида, слотом под SD-карту, двумя USB-входами и DVD
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Практичный интерьер и просторный салон пикапа ISUZU D-Max и эргономичные сиденья делают любые поездки на дальние расстояния комфортными
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Девиз японца — вместительность и функциональность. Салон пикапа изобилует всевозможными бардачками и подстаканниками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Isuzu оборудован различными системами помощи водителю, в том числе, помощи при спуске
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