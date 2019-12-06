D-Max радует яркой и четкой головной LED-оптикой. Даже в кромешной тьме областных дорог можно не переключаться на дальний, ближнего света вполне хватает, чтобы заметить на обочине темный силуэт припозднившегося пешехода или внезапно вышедших из леса животных