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В Саудовской Аравии понадеялись на превышение стоимости Saudi Aramco $2 трлн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что в стране надеются, что стоимость нефтяной компании Saudi Aramco достигнет $2 трлн. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает ТАСС.

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На вопрос журналистов о том, когда же рыночная капитализация компании превысит эту сумму, глава минэнерго страны ответил: «Скоро».

Накануне Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже. Объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что нефтяная компания решила застраховать свои объекты от военных и террористических атак.

В конце октября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO Saudi Aramco. Говорить о подробностях, по его словам, пока рано, так как надо сначала понять окончательный масштаб сделки.

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