Прямой эфир

Матвиенко призвала наказать Новака за задержку с «умными» счетчиками

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр энергетики Александр Новак и его заместители должны быть наказаны в административном порядке за то, что ведомство не подготовило своевременно подзаконные акты к закону об «умных» счетчиках. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу на ежегодном совещании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, передает ТАСС 6 декабря.

«Людей беспокоит не тариф, а итоговый счет за электроэнергию»
Заместитель генерального директора «Россетей» Павел Гребцов — о доходах компании и новых цифровых сервисах для потребителей

«Мы аплодировали принятию 27 декабря 2018 года закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Закон приняли — ура», — сказала Матвиенко.

По ее словам, сроки вступления в силу закона определило правительство — 1 июля 2020 года, но ответственное за него ведомство «ничего не делает». «Я полагаю, что в данном случае министр энергетики должен получить административное наказание, потому что он был у нас на совещании, он со всем соглашался, мы долго искали компромиссы в этом вопросе, мы их нашли — закон приняли, а дальше — тишина», — возмутилась спикер Совфеда.

Матвиенко выразила уверенность, что правительство будет вынуждено предложить Федеральному собранию перенести сроки вступления этого закона. Спикер подчеркнула, что парламентарии не будут этого делать, «прикрывая бездейственность министерств и ведомств».

Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы. «Вы не владеете вопросом... погрузитесь поглубже в эту тему», — ответила Бондаренко спикеру Совфеда.

Холодный учёт: каждый второй экономит на газе и электричестве
ВЦИОМ выяснил отношение граждан России к разумному потреблению энергоресурсов

Закон об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии (ИСУ) был принят в 2018 году, его подписал президент России Владимир Путин 28 декабря. «Умные» счетчики отличаются от обычных тем, что у них нет дисплея и возможности вмешиваться в работу самого прибора.

В тот же день пресс-служба Минэнерго сообщила, что с 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учета электроэнергии, информировать о его выходе из строя и устанавливать новый прибор. Потребитель обязан лишь обеспечивать целостность счетчика.

В министерстве добавили, что вступление поправок в силу позволит сократить издержки за счет снижения потерь электроэнергии и операционных затрат, нарастить производительность труда, контроль качества электроэнергии у потребителя, повысить платежную дисциплину и адресность применения льгот.

В июле компания «Россети Московский регион» сообщила, что установит москвичам более 40 тыс. «умных» счетчиков на электричество, которые будут удаленно собирать данные о потреблении. По данным НСН, до конца 2022 года на территории российской столицы появится 81 478 новых приборов учета с удаленным сбором данных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подписал закон об установке «умных» счетчиков
Более 40 тыс. «умных» счетчиков на электричество установят в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019