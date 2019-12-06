Матвиенко призвала наказать Новака за задержку с «умными» счетчиками

Министр энергетики Александр Новак и его заместители должны быть наказаны в административном порядке за то, что ведомство не подготовило своевременно подзаконные акты к закону об «умных» счетчиках. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу на ежегодном совещании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, передает ТАСС 6 декабря.

«Мы аплодировали принятию 27 декабря 2018 года закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Закон приняли — ура», — сказала Матвиенко.

По ее словам, сроки вступления в силу закона определило правительство — 1 июля 2020 года, но ответственное за него ведомство «ничего не делает». «Я полагаю, что в данном случае министр энергетики должен получить административное наказание, потому что он был у нас на совещании, он со всем соглашался, мы долго искали компромиссы в этом вопросе, мы их нашли — закон приняли, а дальше — тишина», — возмутилась спикер Совфеда.

Матвиенко выразила уверенность, что правительство будет вынуждено предложить Федеральному собранию перенести сроки вступления этого закона. Спикер подчеркнула, что парламентарии не будут этого делать, «прикрывая бездейственность министерств и ведомств».

Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы. «Вы не владеете вопросом... погрузитесь поглубже в эту тему», — ответила Бондаренко спикеру Совфеда.

Закон об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии (ИСУ) был принят в 2018 году, его подписал президент России Владимир Путин 28 декабря. «Умные» счетчики отличаются от обычных тем, что у них нет дисплея и возможности вмешиваться в работу самого прибора.

В тот же день пресс-служба Минэнерго сообщила, что с 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учета электроэнергии, информировать о его выходе из строя и устанавливать новый прибор. Потребитель обязан лишь обеспечивать целостность счетчика.

В министерстве добавили, что вступление поправок в силу позволит сократить издержки за счет снижения потерь электроэнергии и операционных затрат, нарастить производительность труда, контроль качества электроэнергии у потребителя, повысить платежную дисциплину и адресность применения льгот.

В июле компания «Россети Московский регион» сообщила, что установит москвичам более 40 тыс. «умных» счетчиков на электричество, которые будут удаленно собирать данные о потреблении. По данным НСН, до конца 2022 года на территории российской столицы появится 81 478 новых приборов учета с удаленным сбором данных.