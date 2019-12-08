«На чемпионате мира был слабый уровень судейства»

Чемпионом мира по пляжному футболу в третий раз в своей истории стала сборная Португалии. В финале ЧМ-2019, который проходил в Парагвае, она переиграла команду Италии (6:4). Сборная России получила бронзу , в матче за третье место одолев японцев (5:4). Наша команда вернулась на пьедестал мирового первенства спустя четыре года (Россия не прошла квалификацию ЧМ-2017). Итоги турнира в интервью «Известиям» подвел тренер вратарей сборной России по пляжному футболу, двукратный чемпион мира Андрей Бухлицкий. Он рассказал о слабом уровне судейства на ЧМ-2019, причинах поражения от Италии в полуфинале и невероятной поддержке болельщиков в Латинской Америке.

— Вы лично довольны выступлением сборной в Парагвае?

— Конечно, всегда хочется большего, но в целом, если учесть все обстоятельства, такие как погода, судейство и прочие, бронза — это достойный результат для нас. Можно сказать, выполнили задачу-минимум.

— Можно подробнее про эти обстоятельства?

— Если говорить про уровень судейства, то не только мы на него жаловались. Не люблю говорить на эту тему, но здесь очевидно, что квалификация арбитров была довольно низкая. Это объяснимо. Ведь если европейские судьи обслуживают множество матчей в течение календарного года, то представители других континентов — по три-четыре игры за целый сезон, а потом приезжают на ЧМ... Уровень судей не дотягивал до уровня игроков. Это большая недоработка организаторов, но оговорюсь, если ты хочешь быть чемпионом, то не должен обращать внимание даже на такие вещи.

— А что не так с погодой?

— Большинство матчей мы начинали первыми, выступали при температуре 35–38 градусов. При такой жаре снижаются скорости, очень тяжело показывать свои лучшие качества. А в играх плей-офф был аномальный ураган. С другой стороны, все находились в равных условиях и прикрываться этим не стоит.

— На ЧМ-2019 Россия испытывала проблемы во всех матчах, даже на групповом этапе. Это говорит об уровне турнира?

— Безусловно, в Парагвае не было случайных команд. Из группы чуть не вышла сборная Таити, круто сыграла команда Омана. Если говорить про наш квартет, то все матчи были валидольные. Пожалуй, кроме поражения от ОАЭ (1:4). Был суперматч с Сенегалом (8:7), камбэк с Белоруссией (5:3). Радует, что парни демонстрировали свой характер и большое желание выиграть медали.

— В четвертьфинале мы сыграли, пожалуй, лучший матч турнира с бразильцами — тогда еще действующими чемпионами мира. Проигрывая 1:3, Россия вырвала победу (4:3). Всё дело в характере?

— Это пляжный футбол, здесь такое бывает. Бразильцы играли по своему любимому принципу: «забейте нам, сколько сможете, а мы забьем вам, сколько захотим». В итоге мы показали большее желание победить, вырвали выход в полуфинал.

пляжный футбол Финальный матч отборочного турнира ЧМ-2019 в Москве между сборными командами России и Италии Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— В полуфинале с Италией (7:8) не хватило сил после такой рубки с Бразилией?

— Сложный вопрос. Был очень тяжелый матч, мы вели в счете, были близки к победе в овертайме, но итальянцы оказались более удачливыми. Плюс мы не согласны с пенальти, с которого нам забили решающий гол и с удалением Артура Папоротного. Это сыграло большую роль, опять же — вопрос к судьям. Плюс сказался психологический фактор. Только мы забивали и уже в следующей атаке сразу получали ответный гол. Так было несколько раз.

— Это вопрос концентрации?

— Просто такой веселый футбол. При этом сами итальянцы заслуживают только комплиментов. Это достойная команда, она играет с душой. Возможно, у них что-то не получается на поле, но своим характером они компенсируют эти пробелы. Была игра двух равных соперников, но чаша весов склонилась не в нашу пользу.

озу Озу Морейра Фото: Global Look Press/Wataru Kohayakawa

— Кто, на ваш взгляд, стал лучшим игроком турнира?

— Странный выбор организаторов, которые дали «Золотой мяч» Озу Морейре, выступающему за команду Японии. Он бесспорно хороший игрок, но главный индивидуальный приз не должен получать футболист, чья команда заняла четвертое место. Я отмечу братьев Мартиншев и Бруно Бельшиора. Думаю, кто-то из них должен был получить «Золотой мяч».

— Лучшим бомбардиром турнира стал Габриэле Гори, забивший 16 мячей, в том числе три в ворота сборной России. Он был неудержим в Парагвае?

— В Италии вся игра заточена под Гори, он игрок момента, притягивает к себе мяч и обладает убийственной реализацией. На ЧМ Габриэле забивал очень красивые голы, это украшение пляжного футбола. У него огромный талант. Бывали турниры по сезону, когда мы перекрывали Гори, но в этот раз не получилось. Будем работать над ошибками.

— Кто из игроков сборной России по-хорошему удивил?

— Все были на высоте. Федор Земсков попал в тройку лучших бомбардиров турнира (10 голов), но все партнеры здорово играли на него, отрабатывали на обоих сторонах площадки. Поэтому будет неправильно кого-то выделять, результатов добилась вся команда.

земкской Федор Земсков Фото: fifa.com

Хочу сказать спасибо всем игрокам нашей сборной. Это бронза с отблеском золота.

— А кто сыграл ниже возможностей?

— Опять отвечу без конкретики. Ошибки были у всех, начиная от вратаря и заканчивая нападающими и тренерским штабом. Футбол — командная игра.

— Тогда хотелось бы затронуть непосредственно вашу зону ответственности. Чего не хватило нашим вратарям?

— Ребята тяжело вкатывались на групповом этапе. Не было серьезных ошибок, но хотелось бы побольше спасений. Когда вратарь по-настоящему спасает, то он чувствует огромную уверенность в себе и заряжает ею партнеров. Все-таки на ЧМ, помимо таланта и физической формы, большое влияние имеет психологический фактор. Ведь цена каждого момента возрастает в разы. Нужны были настоящие спасения, тогда бы не было такого нервного матча, как с Сенегалом и Белоруссией. После группового этапа Максим Чужков уже демонстрировал классную игру, особенно с Бразилией.

— Какая команда стала главным сюрпризом?

— Япония. Они прогрессируют с каждым годом, в этот раз добрались до топ-4 и полностью заслужили этого. Сенегал тоже на пороге к тому, чтобы быть в элите. У них самобытный, нестандартный пляжный футбол. Они удивили всех в Парагвае.

— Команда-разочарование?

— Хозяева. Ожидалось, что парагвайцы хорошо подготовились к домашнему турниру и как минимум выйдут из группы. Но им не хватало общей стабильности, везде проигрывали на тоненького, хотя с бойцовскими качествами был полный порядок.

— Когда будет дана оценка выступлению сборной России?

— Не знаю точную дату, но это точно случится до Нового года. Ждем оценки от руководства.

— Хотелось бы вам обратиться к болельщикам сборной?