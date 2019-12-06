Два человека погибли в результате стрельбы на авиабазе ВМС США

Неизвестный, открывший стрельбу на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Пенсакола в штате Флорида, убил двух человек. Самого стрелка ликвидировали. Об этом говорится на странице ВМС в Twitter в пятницу, 6 декабря.

«Подтверждена гибель второй жертвы», — говорится в сообщении.

Издание Pensacola News Journal пишет об 11 раненых.

Сразу после инцидента появилась новость о том, что вход на территорию военной базы закрыт. Информация о чрезвычайном происшествии подтверждается на странице военной базы в Facebook.

РБК со ссылкой на North Escambia пишет, что 6 декабря на базе должна была состояться мемориальная церемония, посвященная Второй мировой войне, и концерт школьного джазового ансамбля. Мероприятие должно было быть посвящено годовщине нападения японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор в 1941 году. Однако за час до начала праздника на базе началась стрельба.

Авиабаза ВМС Пенсакола существует с 1914 года. На ней базируются несколько эскадрилий палубной авиации и учебные подразделения.