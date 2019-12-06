В Иркутской области определят границы затопления после паводка

В Иркутской области проектировщики определили 71 зону затопления в населенных пунктах, пострадавших от паводка. 64 зоны находятся на согласовании.

Границы зон затопления определят до конца 2019 года. Кроме того, потребуется время на согласование территорий с уполномоченными органами и постановку территорий на кадастровый учет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. В общей сложности границы зон затопления необходимо определить в 136 территориях.

Работа проводится в целях исключеия возможности предоставления земельных участков без предварительных водоохранных предприятий. На территориях запрещено строительство капитальных объектов, включая жилые дома. Одинокие строения должны быть снесены.

В результате паводка в наибольшей степени пострадали Тулунский, Нижнеудинский, Куйтунский, Чунский, Зиминский и Заларинский районы. Причиной ЧС стали проливные дожди и таяние снегов в Восточном Саяне.