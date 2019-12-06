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Чемпионский кубок «Зенита» отправится в Арктику

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Фото: gazprom-neft.ru
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Кубок чемпионов Российской премьер-лиги, завоеванный футбольным клубом «Зенит» в сезоне-2018/19, совершит путешествие по Северному морскому пути. Для перевозки будут задействованы суда «Газпром нефти». Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» в пятницу, 6 декабря.

«Зенит» — самый популярный футбольный клуб в России, за выступлением любимой команды следят многочисленные поклонники петербургского клуба даже в российской Арктике. Путешествие кубка по Северному морскому пути — важнейшей судоходной артерии России — даст возможность нашим болельщикам из самых отдаленных районов Крайнего Севера прикоснуться к победам сине-бело-голубых», — отметил генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев.

Передача трофея состоялась 6 декабря во время матча Российской премьер-лиги «Зенит»–«Динамо» на стадионе «Газпром Арена». Легендарный игрок, чемпион СССР, пятикратный чемпион России и тренер вратарей петербургского клуба Михаил Бирюков вручил кубок капитану судна «Штурман Скуратов» Константину Кутявину.

Путешествие главного футбольного трофея страны начнется в январе 2020 года и составит более 1000 морских миль. Маршрут стартует от рейдового перевалочного комплекса «Умба» в Кольском заливе и пройдет через Баренцево, Печорское и Карское моря до Обской губы полуострова Ямал. Финальной точкой путешествия кубка по Северному морскому пути станет терминал «Газпром нефти» «Ворота Арктики» в Новом порту. Безопасность транспортировки Кубка чемпионов обеспечит экипаж танкера «Штурман Скуратов». Судно ледового класса Arc-7 используется для круглогодичной транспортировки нефти сорта Novy Port, добываемой «Газпром нефтью» на Новопортовском месторождении.

Заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер добавил, что организация бесперебойной и безопасной транспортировки углеводородов по Северному морскому пути имеет ключевое значение для эффективной добычи нефти на месторождениях «Газпром нефти» в российской Арктике, которые расположены в удаленном доступе от материковой инфраструктуры.

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