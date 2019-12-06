Браконьеров проверяют на причастность к убийству тигренка в Приморье

В Приморском крае задержали двоих браконьеров. Они находились недалеко от места, где инспекторы нашли расстрелянного молодого тигра.

По данным центра «Амурский тигр», информация о том, что вблизи села Нововладимировка группа лиц незаконно охотится на копытных, поступила 4 декабря. 5 декабря сотрудники ФСБ, департамента охотнадзора и сотрудники центра направились на данную территорию для проверки информации. По пути они обнаружили мертвого амурского тигра. Животное явно погибло от огнестрельных ранений. По следам, которые были обнаружены рядом с мертвым зверем, специалисты вышли к зимовью, где находились двое мужчин с оружием. Вокруг зимовья найдены два мешка с мясом кабана. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Граждане были задержаны. Их проверяют на причастность к охоте на дикого кабана и тигра. Труп хищника направлен на экспертизу. По словам генерального директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, необходимо отследить мать убитого тигренка. Предполагается, что ранений у нее нет, однако у животного может быть расстройство поведения и стресс.