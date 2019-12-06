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Минэк и Росстат отчитались об инфляции по итогам года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Годовая инфляция в России в ноябре 2019 года снизилась до 3,5% с 3,8% в октябре. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития, опубликованном на сайте министерства в пятницу, 6 декабря.

Инфляция в стране по итогам этого года составит 3–3,1%. В январе 2020 года она замедлится до 2,5–2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.

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«По оценке Минэкономразвития России, в декабре не ожидается значительного изменения ценовой конъюнктуры на потребительском рынке. По итогам года рост цен составит 3,0–3,1% г/г после 4,3% в 2018 году», — отмечается в обзоре.

Годовая инфляция в стране в ноябре замедлилась до 3,53% с 3,75% в октябре, что соответствует ожиданиям Минэкономразвития.

«Ранее о снижении годовой инфляции по итогам ноября до 3,5% сообщил Росстат, однако цифры его оперативной статистики округляются до десятых и не содержат информации о втором знаке после запятой», — отмечает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По данным статистической службы, потребительские цены в ноябре 2019 года выросли на 0,3% по сравнению с октябрем. За прошедший месяц цены на продовольственные товары выросли на 0,5%, на непродовольственные — на 0,3%, а цены на услуги поднялись на 0,1%.

Росстат отмечает, что в ноябре больше всего выросли цены на помидоры — на 32,1% и на свежие огурцы — на 17,8%.

27 ноября Федеральная служба государственной статистики заявила, что инфляция в России с 19 по 25 ноября составила 0,1%. Такой показатель держался две недели подряд. Неделей ранее Росстат зафиксировал нулевую инфляцию.

Отмечалось, что рост потребительских цен с начала ноября составил 0,3%, с начала года — 2,7%.

Ранее в пятницу на встрече с представителями бизнеса Германии президент России Владимир Путин заявил о макроэкономической стабильности в нашей стране, а также исторически низкой инфляции — 3,6%.

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