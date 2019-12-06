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Подмосковные коллекторы пригрозили забрать у женщины квартиру из-за микрозайма

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Коллекторы в Московской области угрожают отобрать квартиру у женщины, которая взяла микрозайм в размере 15 тыс. рублей на подготовку операции для внука, но вовремя не вернула долг. Об этом 6 декабря пишет сайт kp.ru.

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По данным издания, ребенок родился с пороком сердца и расщелиной нёба, были необходимы деньги на проведение операции — 180 тыс. рублей. Деньги женщине пришлось искать быстро. На подготовку операции 10-месячному мальчику решили взять деньги в микрофинансовой организации, но не смогли вовремя с ней рассчитаться. Сначала женщине удалось договориться с кредиторами о рассрочке, и ей даже, хоть и нехотя, пошли на уступки, отмечает «Федеральное агентство новостей». Вскоре начали поступать SMS о взыскании долга через суд. После этого позвонил мужчина с кавказским акцентом.

«Скaзaл, что мой долг в 42 тыс. рублей перекупят зa 150 тыс., и через два чaсa я должна с ними встретиться и принести эту сумму. Я объяснилa, что у меня нет таких денег, он стал обзывать меня нецензурными словaми, и угрожaть расправиться со всеми членaми семьи, a сaму меня выбросить из окнa», — приводит слова женщины НСН.

Теперь коллекторы угрожают женщине отнять у нее квартиру, а ее саму выбросить из окна. Кроме того, ей, ее коллегам, родным и друзьям постоянно поступают назойливые звонки и сообщения. Лицa, которые угрожaют убийством и пыткaми, еще не привлечены к ответственности.

5 декабря «Известия» писали, что в Госдуме предложили ввести уголовное наказание для незаконных коллекторов. Комитет нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции создаст группу для проработки соответствующих поправок и внесения их в УК РФ. По словам зампреда комитета Александра Хинштейна, причиной такого решения стали массовые жалобы граждан на коллекторов, которые игнорируют ограничительные меры, ранее принятые парламентом.

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