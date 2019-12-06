Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области

В Магаданской области синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В регионе объявлено экстренное предупреждение.

Согласно данным прогнозов, в субботу и воскресенье будет около –11 градусов. При этом возможен снег. При этом синоптики предупреждают, что на востоке Ольского и на побережье Северо-Эвенского городских округов ветер усилится до 20 м/с. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в связи с оттепелью было ограничено движение пассажирского транспорта на нескольких дорогах. Такое решение было принято из-за высокого риска ДТП. Штормовой прогноз действует в регионе 6 и 7 декабря.