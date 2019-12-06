Московская и Эквадоро-Российская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Московской торгово-промышленной палаты (ТПП) Владимир Платонов и президент Эквадоро-Российской ТПП Патрисио Чавес подписали в пятницу, 6 декабря, соглашение о сотрудничестве для оперативного обмена деловыми предложениями. Поездка представителей столичного бизнеса в Латинскую Америку может состояться весной 2020 года, сообщает НСН.

Стороны будут взаимодействовать через международную онлайн-платформу «Бизнес-Маркет», разработанную при помощи Гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП. Она позволяет пользователям ознакомиться с каталогом предложений бизнес-услуг и товаров в различных сферах, а также предусматривает ряд привилегий для членов ТПП.

В «Бизнес-Маркете» заказчики смогут сэкономить, при этом не потеряв в качестве товаров, так как площадка является подтверждением деловой репутации поставщиков.

Соглашение откроет членам столичной гильдий больше возможностей по работе на латиноамериканском рынке, а для эквадорского бизнеса «Бизнес-Маркет» станет платформой, которая позволит выйти напрямую на российские компании.

В мае 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Эквадор у укрепляют сотрудничество в торговле, энергетике, сельском хозяйстве и в сфере информационных технологий.