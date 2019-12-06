Почти 800 бизнесменов получили выплаты после паводка в Приангарье

793 предпринимателя в Иркутской области получили невозвратные субсидии на возмещение недополученных доходов после паводка. Общая сумма субсидий составила 158,6 млн рублей.

Для предпринимателей, пострадавших в результате ЧС, был разработан ряд мер поддержки. За счет областного бюджета представители малого и среднего бизнеса получают субсидии на возмещение недополученных доходов. Заявки на помощь были собраны до 24 октября министерством экономического развития. По решению правительства одобрено 830 заявок, помощь уже получили 793 предпринимателя. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Также из областного и федерального бюджетов выделено 500,5 млн рублей на предоставление субсидий до 1,5 млн рублей пострадавшим предпринимателям. За поддержкой обратились 359 бизнесменов, первые выплаты уже начались.

Минэкономразвития выступило с предложением упростить процесс перечисления субсидий путем отказа от казначейского сопровождения.

Паводок произошел в Иркутской области в конце июня. Его причиной стали проливные дожди, совпавшие с таянием снегов в горах Восточного Саяна.