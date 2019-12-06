Неизвестный открыл стрельбу на военно-морской базе во Флориде

Неизвестный открыл стрельбу на базе морской авиации США в Пенсаколе (штат Флорида). Об этом 6 декабря сообщает AВC News со ссылкой на полицию.

По данным 3WEARTV, стрелок ликвидирован. Госпитализированы по меньшей мере девять человек.

На странице ВМС США в Twitter отмечается, что нападавший убил одного человека. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Вход на территорию военной базы закрыт. Информация о чрезвычайном происшествии подтверждается на странице военной базы в Facebook.

4 декабря американский матрос открыл стрельбу на военно-морской верфи в Перл-Харборе. Мужчина ранил трех человек, после чего покончил с собой. Двое пострадавших в последствии скончались. Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Ранее 6 декабря неизвестные атаковали военную базу США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.