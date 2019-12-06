Прямой эфир

Неизвестный открыл стрельбу на военно-морской базе во Флориде

0
Фото: twitter.com/WEAR ABC 3
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестный открыл стрельбу на базе морской авиации США в Пенсаколе (штат Флорида). Об этом 6 декабря сообщает AВC News со ссылкой на полицию.

По данным 3WEARTV, стрелок ликвидирован. Госпитализированы по меньшей мере девять человек.

На странице ВМС США в Twitter отмечается, что нападавший убил одного человека. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Вход на территорию военной базы закрыт. Информация о чрезвычайном происшествии подтверждается на странице военной базы в Facebook.

4 декабря американский матрос открыл стрельбу на военно-морской верфи в Перл-Харборе. Мужчина ранил трех человек, после чего покончил с собой. Двое пострадавших в последствии скончались. Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Ранее 6 декабря неизвестные атаковали военную базу США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водитель внедорожника устроил стрельбу на МКАД
Стрелявший в прохожих житель Перми был в состоянии наркотического опьянения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019