Прямой эфир

Путин заявил о сохранении транзита газа через Украину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину, заявил президент России Владимир Путин 6 декабря на встрече с представителями немецкого бизнеса в Сочи.

«Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2», ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту», — цитирует российского лидера ТАСС. При этом Путин подчеркнул, что «Северный поток — 2» станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса Германии и других странах.

Остановить поток: противостояние Европы и США вокруг СП-2 нарастает
Удастся ли американцам помешать одному из важнейших для России энергетических проектов

По его словам, российская сторона не откажется от транзита газа через Украину, так как вопрос в данном случае не в территории, а в экономической целесообразности.

Путин также отметил, что этот проект чисто коммерческий, и правительственные структуры не принимают в нем участие.

В переговорах с украинскими партнерами, которые проходят в Вене, с обеих сторон звучат трудно реализуемые запросы, подчеркнул президент. При этом он выразил надежду, что участники этих переговоров все же найдут приемлемые для них решения.

О возобновлении работ по укладке «Северного потока – 2» европейские партнеры «Газпрома» сообщили 5 декабря.

В начале октября Дания являлась единственной страной, которая не дала разрешение на прокладку труб. 30 октября Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство газопровода и заявило, что «Северный поток – 2» будет проложен на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения.

При этом российская отмечала готовность заключить договор, даже несмотря на скорый запуск «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от РФ до Германии с целью прямых поставок российского газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США. Завершить строительство газопровода планируется к 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток — 2»
В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019