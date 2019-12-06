Путин заявил о сохранении транзита газа через Украину

Введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину, заявил президент России Владимир Путин 6 декабря на встрече с представителями немецкого бизнеса в Сочи.

«Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2», ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту», — цитирует российского лидера ТАСС. При этом Путин подчеркнул, что «Северный поток — 2» станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса Германии и других странах.

По его словам, российская сторона не откажется от транзита газа через Украину, так как вопрос в данном случае не в территории, а в экономической целесообразности.

Путин также отметил, что этот проект чисто коммерческий, и правительственные структуры не принимают в нем участие.

В переговорах с украинскими партнерами, которые проходят в Вене, с обеих сторон звучат трудно реализуемые запросы, подчеркнул президент. При этом он выразил надежду, что участники этих переговоров все же найдут приемлемые для них решения.

О возобновлении работ по укладке «Северного потока – 2» европейские партнеры «Газпрома» сообщили 5 декабря.

В начале октября Дания являлась единственной страной, которая не дала разрешение на прокладку труб. 30 октября Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство газопровода и заявило, что «Северный поток – 2» будет проложен на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения.

При этом российская отмечала готовность заключить договор, даже несмотря на скорый запуск «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от РФ до Германии с целью прямых поставок российского газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США. Завершить строительство газопровода планируется к 2020 году.