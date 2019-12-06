Шнуров познакомит Россию с китайской культурой

Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься в совете по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, в который вошел 6 декабря.

«Буду заниматься налаживанием культурного диалога, связей. В принципе заниматься тем, чем занимаюсь всегда — коммуникацией… Надеюсь, многих людей нашей необъятной страны интересует состояние культурного рынка такой большой динамически развивающейся страны, как Китай», — заявил он в беседе с НСН.

Музыкант добавил, что россияне основном замечают и обращают внимание на большие события в американской массовой культуре, в меньшей степени — европейской, а про китайскую ничего не знают.

В планы Шнурова также входит концертная составляющая. Например, первой российской группой, которую он бы представил китайским зрителям, стал бы коллектив Little Big.

«Я надеюсь, что мое участие поможет наладить диалог, может быть, сделать какое-то музыкальное событие там, а может быть, организовать здесь какой-то китайский перформанс», — добавил певец.

Ранее 6 декабря сообщалось, что музыкант Сергей Шнуров стал лицом молодежного международного фестиваля искусств «Кубок Цзиньно» в России. По словам председателя российской делегации в Российско-китайском комитете дружбы, мира и развития Бориса Титова, комитет намерен поддерживать развитие фестиваля, чтобы он стал «большим событием в российско-китайских отношениях». Эта организация была создана в 1997 году после визита президента России Бориса Ельцина в Китай.

Как пишет сайт kp.ru, в 2020 году в Москве пройдет четвертый Российско-китайский молодежный фестиваль «Один пояс — один путь», амбассадором которого выступит Сергей Шнуров.