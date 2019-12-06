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В России закроют часть магазинов SPAR

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Крупнейший франчайзинг голландской сети SPAR в России «ТД Интерторг» намерен провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает РБК.

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Отмечается, что несколько компаний-контрагентов «ТД Интерторг» планируют обратиться в суд с заявлением о его банкротстве. За последние два месяца на портале «Федресурс» появилось семь подобных заявлений.

Задолженность перед поставщиками за январь — начало декабря 2019 составляет 2,9 млрд рублей. Среди обратившихся с требованием взыскать задолженность есть производители как мясной, молочной и овощной продукции, так и поставщики напитков и сигарет. В частности, пивоваренная компания Heineken.

Как сообщил агентству совладелец «ТД Интерторг» Мушвиг Абдуллаев, до середины января 2020 года компания будет проводить реструктуризацию, включая закрытие некоторых магазинов, в частности в Карелии, Мурманске, Архангельске.

Он не уточнил, сколько точек будет закрыто в Москве и Санкт-Петербурге, однако пообещал, что «ТД Интерторг» рассчитается со всеми поставщиками в полном объеме.

«ТД Интерторг» — крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов. Также он управляет универсамами «Семья» и «Идея». На начало октября 2019 года под его управлением работало 249 универсамов «Семья», восемь супермаркетов «Идея», а также 184 супермаркета и 11 гипермаркетов SPAR.

В июне сообщалось, что в России сворачивается развитие гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м.

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