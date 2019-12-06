Четыре подземных перехода в Воронеже передадут в концессию

Мэрия Воронежа планирует передать в концессию еще четыре подземных пешеходных перехода. Объем ожидаемых инвестиций составит 45,4 млн рублей.

Как следует из соответствующих постановлений, речь идет о переходах на проспекте Революции и улицы Степана Разина, улице Ворошилова, Московском проспекте и пересечении Димитрова и Волгоградской. Соглашения будут заключены на 20 лет, пишет ИА «Абирег».

В течение двух лет с момента передачи в концессию переходы должны быть отремонтированы. Кроме того, концессионеры должны следить за состоянием объекта на протяжении всего срока соглашения.

Как отметили в мэрии, более высокие предложения по концессионной плате за объект добавят участникам баллов при рассмотрении заявок. Результаты станут известны в июне 2020 года.

5 декабря сообщалось, что в Воронеже в 2020 году планируют направить 2,9 млрд рублей на развитие транспортной системы.