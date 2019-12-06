В ДНР приговорили жителя Донецка к 17 годам тюрьмы за шпионаж

Житель Донецка получил 17 лет колонии строгого режима за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в пятницу, 6 декабря.

Приговор апелляционной палаты Верховного суда ДНР вступил в силу 10 октября.

Мужчина осужден по ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 256, ст. 321 УК ДНР («Участие в террористическом сообществе», «Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств, взрывчатых веществ», «Шпионаж»).

В ходе предварительного следствия установлено, что житель Донецка, которого следствие называет гражданин А, занимался на территории ДНР террористической и шпионской деятельностью с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года. Он делал это из личной заинтересованности, чтобы беспрепятственно пересекать контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Марьинка», занимаясь частными перевозками и доставляя посылки с Украины. Гражданин А делал это по заданию сотрудника иностранной разведки — Службы безопасности Украины (СБУ).

«Подозреваемый четко осознавал, что задачи, поставленные ему СБУ, направлены на причинение ущерба общественной безопасности ДНР», — отмечается в сообщении.

В августе 2019 года министерство государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщило о задержании спецагента СБУ, украинца Егора Гетьмана. Его забросили на территорию Луганска для «проведения диверсионно-разведывательной деятельности в результате обмена военнопленными под легендой политзаключенного».

Мужчина отбывал наказание во Львовской области Украины под видом осужденного за сепаратизм вместе с политзаключенными из ЛНР и ДНР. Полгода его негласно вывозили на Яворовский полигон, где обучали шпионажу под руководством инструкторов НАТО. В ЛНР Гетьман поступил на службу в народную милицию и передавал СБУ сведения, которые представляют гостайну.