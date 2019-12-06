Менеджер по продажам в Курганской области торговал персональными данными

В Курганской области сотрудника дилера одной из компаний сотовой связи задержали по подозрению в продаже персональных данных абонентов.

«Неизвестные лица через мессенджер вышли на обвиняемого с предложением за вознаграждение предоставлять информацию о принадлежности телефонных номеров граждан и их паспортных данных», — говорится в релизе УФСБ по региону.

Установлено, что менеджер по продажам передал заказчикам личные данные более 100 россиян с августа по сентябрь 2019 года, передает ИА «Ура.ру». Возбуждено более 20 уголовных дел. Обвиняемому грозит до пяти лет колонии.

Ранее в декабре сообщалось, что в Омске перед судом предстанет 19-летняя сотрудница компании телефонной связи, обвиняемая в неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Как стало известно 7 ноября, Роскомнадзор планирует ввести административную ответственность за незаконное распространение персональных данных и за покупку таковых.