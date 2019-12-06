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Трехлетняя девочка пострадала в ДТП с пьяным водителем в Красноярске

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В Красноярске трехлетняя девочка получила травмы при столкновении двух автомобилей. По данным ГИБДДД, женщина за рулем одного из транспортных средств была в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла на Комсомольском проспекте. По данным Госавтоинспекции, женщина за рулем Honda проехала на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автомобилем Mazda. Во второй машине на пассажирском месте находилась трехлетняя девочка, она получила травмы. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Прибывшие на место инспекторы обнаружили у женщины признаки алкогольного опьянения, однако виновница ДТП отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Горожанке грозит штраф до 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге виновник ДТП на Выборгском шоссе 105 раз привлекался к административной ответственности. 5 декабря мужчина сел за руль пьяным и повредил 13 автомобилей.

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