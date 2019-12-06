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Иномарка насмерть сбила женщину в Симферопольском районе

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В Симферопольском районе Республики Крым автомобиль Infiniti сбил женщину-пешехода в районе села Укромное. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Как сообщили ИА «Крыминформ» в Управлении ГИБДД МВД по республике, авария произошла в пятницу, 6 декабря, на автодороге Симферополь–Красноперекопск.

«Водитель автомобиля Infiniti совершил наезд на пешехода в непосредственной близости от пешеходного перехода. В результате ДТП женщина 1956 года рождения погибла», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

2 декабря в ГИБДД заявили о росте числа аварий по вине начинающих водителей. Начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков отметил, что, по итогам 11 месяцев этого года, тенденция к снижению аварийности, связанной с виной начинающих водителей, приостановилась.

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