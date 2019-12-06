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Полиция задержала директора Фонда борьбы с коррупцией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве по подозрению в нарушении порядка организации митинга задержали директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Об этом ТАСС в пятницу, 6 декабря, сообщил его адвокат Владимир Воронин.

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Отмечается, что на Жданова составлен протокол по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

«Речь, вероятно, идет об организации несогласованной акции из-за митинга 14 июля возле Мосгоризбиркома. Сейчас его доставляют в Хамовнический суд, который решит, виновен он или нет», — рассказал Воронин.

В августе Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых финансировался ФБК. С января 2016 года по декабрь 2018-го, считает следствие, несколько сотрудников фонда, а также несколько человек, имеющих отношение к его деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были получены преступным путем. Позже эти средства внесли через московские банкоматы на расчетные счета нескольких банков.

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