Полиция задержала директора Фонда борьбы с коррупцией

В Москве по подозрению в нарушении порядка организации митинга задержали директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Об этом ТАСС в пятницу, 6 декабря, сообщил его адвокат Владимир Воронин.

Отмечается, что на Жданова составлен протокол по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

«Речь, вероятно, идет об организации несогласованной акции из-за митинга 14 июля возле Мосгоризбиркома. Сейчас его доставляют в Хамовнический суд, который решит, виновен он или нет», — рассказал Воронин.

В августе Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых финансировался ФБК. С января 2016 года по декабрь 2018-го, считает следствие, несколько сотрудников фонда, а также несколько человек, имеющих отношение к его деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были получены преступным путем. Позже эти средства внесли через московские банкоматы на расчетные счета нескольких банков.