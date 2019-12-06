В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция главы комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева

16 декабря в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, посвященная результатам деятельности комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в 2019 году и планам на весеннюю сессию 2020, которыми поделится председатель комитета Михаил Дегтярев.

На пресс-конференции поднимут вопросы:

о принятых законах, рассматриваемых и планируемых законопроектах в сферах спорта, туризма и молодежной политики;

о законодательном регулировании деятельности фитнес-центров;

о парламентском контроле исполнения регионами федеральных целевых программ и обязательств перед Российской Федерацией в сферах спорта, туризма и молодежной политики.

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