Зону отдыха создадут в мурманской Кандалакше

В городе Кандалакша Мурманской области планируют создать обустроенную зону отдыха. Информация о разработке соответствующего проекта появилась на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен разработать проект территории, на которой расположатся объекты физической культуры и спорта. Территория площадью 1,7 га находится недалеко от гостиницы «Сполохи» на улице Набережная, пишет ИА «Би-порт».

Максимальная стоимость контракта составит 3 млн рублей. Подрядчик должен представить проект до 31 января 2020 года.

29 ноября сообщалось, что в Коле Мурманской области за день до начала зимы завершилось строительство скейт-парка. Торжественное открытие запланировано только 1 июля 2020 года. Это объясняется мерами безопасности.