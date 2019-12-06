СК прекратил уголовное преследование участника протестов в Москве Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование Сергея Фомина, одного из фигурантов дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство пришло к выводу, что в действиях Фомина не было состава преступления. Избранная ему мера пресечения в виде домашнего ареста отменена.

При этом в поступках Фомина усматриваются признаки административного правонарушения. Материалы дела переданы в МВД для принятия соответствующих мер, отметили в СК.

Ранее 6 декабря суд признал другого участника акции, студента ВШЭ Егора Жукова, виновным в призывах к экстремизму и приговорил к трем годам условно.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля. В несанкционированном митинге участвовало более 3,5 тыс. человек. Более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого было арестовано 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Даниил Беглец, Сергей Фомин и Валерий Костенок. В сентябре Фомина и Егора Жукова перевели под домашний арест.