Путин заявил о рекордно низкой инфляции в России

В России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на историческом минимуме — 3,6%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса Германии, передает ТАСС в пятницу, 6 декабря.

«Рост промышленного производства в прошлом году составил 3%, на низком уровне находится безработица — 4,6% и инфляция — 3,6%», — сказал Путин. — Для России это исторический минимум».

Президент отметил, что в 2018 году ВВП прибавил 2,3%, в 2019 году он «будет поскромнее», но «позитивная динамика будет сохраняться».

Ранее, на пленарной сессии форума «Россия зовет!» 20 ноября, российский лидер обратил внимание на динамику инфляции. Текущий рост потребительских цен, по его словам, составил 3,6%. В начале 2020 года показатели инфляции могут опуститься ниже прогнозируемого показателя в 3%, заключил президент.

Выступая в Софеде Федерации 25 ноября, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%, прогнозируемых правительством.

Инфляция по итогам 2019 года, по словам Силуанова, ожидается ниже даже того прогноза, который был скорректирован с 4,3% до 3,8%.

Во время программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» 5 декабря премьер-министр России также отметил самый низкий уровень инфляции за всю историю Российской Федерации, добавив, что отечественная экономика и социальная сфера прожили этот год стабильно. По словам Дмитрия Медведева, инфляция будет в пределах 3,8%, а профицит бюджета по итогам года составит около 1,8% ВВП. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам года не превысил 1,3–1,5%.