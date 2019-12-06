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Пособие на ребенка увеличат в Коми в 2020 году

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В Республике Коми с 2020 года вырастет размер пособия на ребенка для малоимущих семей. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда республики.

В следующем году на выплаты направят 538 млн рублей, что в два раза больше выделенных в этом году средств. Базовые размеры пособия увеличатся в полтора-три раза и составят от 1 тыс. рублей до 2,2 тыс. рублей, на них будет начисляться районный коэффициент, пишет ИА «Комиинформ».

Повышение размеров детского пособия предусмотрено региональным законом, который был принят в сентябре и включает введение новых и совершенствование существующих мер поддержки семей с детьми. На эти цели по поручению главы республики Сергея Гапликова предусмотрены 1,3 млрд рублей.

В будущем также планируют расширить категории детей, на которых назначаются выплаты. На сегодняшний день ежемесячные пособия получают более 13 тыс. семей, у которых 25 тыс. детей.

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