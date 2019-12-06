Около 700 млн рублей получат муниципальные образования Оренбуржья

В Оренбургской области окажут дополнительную финансовую помощь муниципальным образованиям до конца уходящего года. Всего планируется перераспределить более 698 млн рублей на реализацию национальных проектов и социальных обязательств.

«Экономию, которая сложилась по ряду министерств, мы хотим направить в территории, чтобы компенсировать выпадающие доходы и решить в конце года наиболее актуальные проблемы городов и районов», — пояснил губернатор региона Денис Паслер.

Как передает РИА «Оренбуржье», изменения в областную казну вскоре рассмотрят депутаты законодательного собрания.

В начале ноября в селе Ждановка Александровского района Оренбургской области началась реконструкция системы водоснабжения. На работы направили 158,3 млн рублей. На выделенные средства планируется построить станцию водоподготовки, сети водоснабжения и водозабор.