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В «Газпроме» сравнили газ с клубникой

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Фото: Depositphotos
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Замначальника департамента «Газпрома» Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ с клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) — с замороженной клубникой. Об этом он рассказал в ходе форума «Газ России — 2019», сообщает «РИА Новости» в пятницу, 6 декабря.

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Кисленко выступил с презентацией, на слайде под названием «СПГ: мифы и реальность» были перечислены мифы о сжиженном природном газе. Один из них: «СПГ — премиальный продукт с добавленной стоимостью». Далее на слайде под подписью «трубопроводный газ» изображена клубника, под подписью «СПГ» — замороженная клубника.

«У нас почему-то есть подсознательное восприятие, что есть природный газ, а есть СПГ. Но СПГ — это просто одна из форм транспортировки природного газа. Также как и КПГ (компримированный природный газ – Ред.) и адсорбированный природный газ и ряд других», — добавил Кисленко.

XVII международный форум «Газ России – 2019» проходит в Москве. Ежегодно на площадке собираются эксперты газовой индустрии, чтобы обсудить предварительные результаты работы отрасли, актуальные тенденции и перспективы в контексте развития мирового энергетического рынка. Организатором является Российское газовое общество.

Ранее в этот же день в Минэнерго заявили об увеличении экспорта СПГ в 1,5 раза. При этом поставки трубопроводного газа снизились.

В конце ноября стало известно, что «Газпром» собирается сохранить объем поставок газа в Европу как минимум на уровне нынешнего года вплоть до 2022.

29 ноября «Газпром» заявил о готовности газопровода «Силы Сибири». Таким образом, компания намерена начать поставки топлива в Китай.

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