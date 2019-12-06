Опубликован финальный трейлер фильма «Вторжение»

Опубликован финальный трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение».

Действие фильма, который стал продолжением ленты «Притяжение», разворачивается спустя три года после падения инопланетного корабля в московском Чертаново. Девушка по имени Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования Министерства обороны. У нее проявляются необычные способности, которые несут угрозу вселенского масштаба.

Фильм выйдет в российский прокат 1 января 2020 года. В нем сыграли Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.