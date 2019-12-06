Женщина погибла в ДТП с трактором в Псковской области

В Псковском районе на въезде в деревню Хотицы столкнулись легковая иномарка и трактор. В результате происшествия погибла женщина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, авария произошла в пятницу, 6 декабря, на 2-м км автодороги Псков–Писковичи–Муровицы. По предвариельным данным, на перекрестке столкнулись и съехали в кювет легковой Fiat и трактор.

В результате дорожно-транспортного происшествия скончалась женщина 1976 года рождения, которая находилась в легковушке.

На месте столкновения работали сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются.

4 декабря маршрутный автобус врезался в столб в Заводском районе Саратова. В результате ДТП пострадали 16 человек.